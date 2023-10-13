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İzmir'deki camilerde Filistin'de yaşamını yitirenler için dua

İsrail'in Filistin'deki saldırılarında hayatını kaybedenler nedeniyle İzmir'deki camilerde dualar okundu. Sabah namazı sırasında Konak'taki Hisar Camisi'nde vatandaşlar toplandı, Kuran-ı Kerim okundu. İlçe Müftülüğü Şube Müdürü İbrahim Ceyhan, Filistin'deki sivil ölümleri için dua etti. Ayrıca terör operasyonlarında şehit olan Mehmetçikler için de dua edildi.

AA
İzmir’deki camilerde Filistin’de yaşamını yitirenler için dua

İsrail'in Filistin'deki saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için İzmir'deki camilerde dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının "Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa" sabah namazı buluşması kapsamında Konak'taki Hisar Camisi'nde program düzenlendi.

Camide saf tutan vatandaşlar sabah namazını kıldı, ardından Kuran-ı Kerim okundu.

İlçe Müftülüğü Şube Müdürü İbrahim Ceyhan tarafından Filistin'de hayatını kaybeden siviller için dua edildi.

Ayrıca terör örgütlerine karşı güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda şehit olan Mehmetçik için de dua eda edildi.

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