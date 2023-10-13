Polis kiralık katil avında

İzmir'in Tire ilçesinde geçtiğimiz günlerde boğazı kesilen ve 21 bıçak darbesiyle öldürülen Şinasi Keskin cinayetinde polis bazı bilgiler elde etti. Bu doğrultuda, cinayete yardım ve yataklık yaptığı suçuyla tutuklanan Hilal Keskin'in sevgilisi ile birlikte kiralık katil tuttuğu iddia edildi. Susma hakkını kullanan üç çocuk annesi Hilal Keskin'in GSM kayıtları ve son yaptığı görüşmeleri mercek altına alındı.

SONUÇ BEKLENİYOR

Şinasi Keskin'i öldüren ve evdeki mutfaktan alınan bıçaktaki kan için de sonuçlar bekleniyor. Polis, Hilal Keskin'in sevgilisi olduğu iddia edilen ve yardım yataklık yapan iki kişinin izini sürüyor. Tire'ye bir yakınını ziyarete gelen Şinasi Keskin, evine gitti. Yatak odasında 21 yerinden bıçaklanan Keskin'i eşi buldu.

ÖZEL HABER