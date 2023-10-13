  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Rampada vırajı alamadı hayatını kaybettı

Rampada vırajı alamadı hayatını kaybettı

VURAL EFECİK
Rampada vırajı alamadı hayatını kaybettı
İzmir'den Marmaris'e eşya taşıyan kamyon sürücüsü 24 yaşındaki Fırat Özcan, Ula Sakar rampasında virajı alamayınca dağa çarptı. Kazada sürücü yaşamını yitirdi. Kaza sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Fırat Özcan yaşamını yitirdi. Kaza sonrası yolun tek şeridi trafiğe kapatılırken, Karayolları ekipleri tarafından yola savrulan eşyalar toplanarak yol tekrar trafiğe açıldı. Kazada araç sürücüsünün uyuma ihtimali ve aracın freninin patlama ihtimali üzerinde duruluyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA