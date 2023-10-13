Rampada vırajı alamadı hayatını kaybettı

İzmir'den Marmaris'e eşya taşıyan kamyon sürücüsü 24 yaşındaki Fırat Özcan, Ula Sakar rampasında virajı alamayınca dağa çarptı. Kazada sürücü yaşamını yitirdi. Kaza sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Fırat Özcan yaşamını yitirdi. Kaza sonrası yolun tek şeridi trafiğe kapatılırken, Karayolları ekipleri tarafından yola savrulan eşyalar toplanarak yol tekrar trafiğe açıldı. Kazada araç sürücüsünün uyuma ihtimali ve aracın freninin patlama ihtimali üzerinde duruluyor.