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Haberler İzmir Zehirlenen çift evlerinde öldü

Zehirlenen çift evlerinde öldü

FATİH ŞENDİL
Zehirlenen çift evlerinde öldü
İzmir'in Kınık ilçesinde karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye giden karı- koca, 4 gün sonra evlerinde ölü bulundu. Çiftin kesin ölüm sebebinin yapılan otopsinin ardından belirleneceği açıklanırken, domates konservesinden zehirlendiklerinden şüpheleniliyor. İzmir'in Kınık ilçesi Poyracık Mahallesi Kasap Sokak'ta oturan Mustafa Kırmızı ve eşi Zeynep Kırmızı, pazartesi günü istifra, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti nedeniyle hastaneye götürüldü. Tedavilerinin ardından evlerine dönen çiftten bir süre haber alamayan kızları Y.K., durumu jandarmaya bildirdi. Eve gelen ekipler karı kocanın cansız bedenini buldu.
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