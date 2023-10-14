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Haberler İzmir Evlerinde uyuşturucu yetiştirip satan baba-oğula polis baskını

Evlerinde uyuşturucu yetiştirip satan baba-oğula polis baskını

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde uyuşturucuya geçit vermeyen ekipler, evinde uyuşturucu yetiştiren baba-oğulu takibe aldı. Belirlenen adreste yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İHA
Evlerinde uyuşturucu yetiştirip satan baba-oğula polis baskını

İzmir'de Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar çerçevesinde, H.K. (46) adlı bir kişinin, Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan ikametinden uyuşturucu yetiştirdiği, babasının ikametinde kurutarak satışa hazır hale getirdiği bilgisini edindi. Harekete geçen ekipler adreste yapılan aramada, 6 adet saksı içerisinde boyları yaklaşık 2 metre uzunluğunda kenevir bitkisi, 1 adet kavanoz içerisinde esrar maddesi ve 1 adet tek kırma av tüfeği ile 9 kartuş ele geçirildi.

H.K.'nın babası olan K.K.'nin (64) evinde yapılan aramada ise, 1 adet 5 litrelik, 1 adet 10 litrelik bidonlar içerisinde 632 gram esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan H.K. ve babası K.K., emniyete götürüldü. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen baba-oğulun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, H.K.'nin bir çok suçtan kaydı olduğu da tespit edildi.

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