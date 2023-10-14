Seher’i yaralayıp annesini öldüren katilin görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'de 13 Mart'ta saat 20.00 sıralarında, Karabağlar ilçesi Ali Fuat Cebesoy Mahallesi 9593 Sokak'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, uyuşturucu kullanan ve kıskanç tavırlar sergileyen Davut Yiğitsoy ile dini nikahla birlikte yaşadığı Seher Genç, son dönem sıklıkla tartıştı. Genç'e zorla uyuşturucu kullandıran, şiddet uygulayan ve bacağından daha önce de tabancayla yaralayan Davut Yiğitsoy, eziyetlerini her geçen gün artırarak sürdürdü. Olay günü ise kahve kutusu içinde uyuşturucu kırıntısı bulan Seher Genç'in, akşam eve gelen Yiğitsoy'a, durumun hesabını sorunca ikili arasında tartışma çıktı. Seher Genç, misafir olarak yanında olan annesi Aysel Genç ile evi terk etmek amacıyla valizini toplayıp apartmanın dışına çıktı. Anne ve kızı, taksi beklerken, yanlarına gelen Davut Yiğitsoy, Seher Genç'i 7 ayrı yerinden yaralayıp, aynı tabancayla Aysel Genç'i öldürüp kaçtı.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Polis tarafından yakalanan Davut Yiğitsoy, tutuklandı. Yiğitsoy hakkında, İzmir 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 'Kadına karşı canavarca hisle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 15 yıldan az olmamak üzere hapis, 'Eziyet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istendi. Davanın temmuz ayında görülen ilk duruşmasında Seher Genç, "Davut Yiğitsoy ile aynı evde yaşarken, kendi kemeriyle beni doğal gaz borusuna asmaya çalıştı. Sonra vazgeçti. Parmağıma falçatayla bastırdı. Sol kolumu falçata ile kesti. Küçük oğlunun çişini zorla içirdi. Yüzümü çakmakla yakmaya çalıştı. Telefonum da yoktu, panjurlarımız kapalıydı. Emniyete veya savcılığa gidip şikayette bulunamadım, engelledi" dedi.

'TABANCA YANLIŞLIKLA ATEŞ ALDI'

Tutuklu sanık Davut Yiğitsoy ise "Seher'e eziyet etmedim. Kimseye uyuşturucu satmadım, satmam da. Ancak uyuşturucu kullandığım oluyordu. Gerek Aysel gerekse Seher bana hakaretler etti. Bunun üzerine evden çıkıp gittim. Eve geri geldiğimde taksi beklediklerini gördüm. Yine küfrettiler. Korkutmak amaçlı üzerimde taşıdığım ruhsatsız tabancayı çıkardım. Yanlışlıkla ateş aldı. Çok pişmanım" dedi.

Olay anına dair, yakındaki iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Davut Yiğitsoy'un ilk olarak Seher Genç'e ateş etmesi yer alıyor. Yiğitsoy'un, bunun üzerine birbirlerine sarılan anne kızın yanına gelip silahıyla Aysel Genç'in başına ateş etmek istediği ancak tabancanın tutukluk yaptığı, 3'üncü denemesinde Aysel Genç'i başından vurduğu ve olaydan sonra otomobiline binerek uzaklaştığı da görüntülerden belirlendi.

'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ'

Seher Genç'in avukatı Fırat Ay, olay günü yaşananları anlatarak, "Davut Yiğitsoy, elindeki silah tutukluk yapmasına rağmen durmuyor, devam ediyor. Seher birçok yerinden yaralandı. Annesi ise başından vurularak öldürüldü. Müvekkilim sadece kendisini ve annesini değil, tüm kadınları temsil ediyor. Müvekkilim ve annesine karşı gerçekleşen 'Kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçlarının hem kadına hem de canavarla hisle olması sebebiyle, sanığın en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.