ATV faciası

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde önceki gün korkunç bir kaza yaşandı. Yolda kontrolden ATV'den düşerek sürüklenen sürücü Mustafa Kemal Evlioğlu (48), yaşamını yitirdi. Menemen'in tanınmış ailelerinden olan Evlioğlu'nun ölümü büyük üzüntü yaratırken, eşi Saime Evlioğlu yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

TARIMLA UĞRAŞIYORDU

Kaza, saat 20.00 sıralarında Karşışaka Bostanlı Opera Caddesi'nde meydana geldi. Menemen'de pamuk başta olmak üzere tarım sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Mustafa Kemal Evlioğlu idaresindeki 35 BRH 571 plakalı ATV aracı, seyir halinde olduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenden dolayı kontrolden çıktı. ATV'den düşen Mustafa Evlioğlu, yola savrulup sürüklendi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Cadde üzerindeki diğer sürücü ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mustafa Kemal Evlioğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Evlioğlu'nun cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

MENEMEN'İN tanınmış ailelerinden olan Evlioğlu'nun, Karakaş ailesinin damadı olduğu ve sevilen iş insanın ölümünün ilçede büyük üzüntü yarattığı öğrenildi.