‘Bilinçsiz insanlarla savaşmak bizi yoruyor’

İZMİR'DE yaşayan Kolostomili ve Ostomililer Derneği üyeleri, Ostomi Farkındalık Günü kapsamında bir araya geldi. Vücut dışında sindirim sistemini tamamlayan kalıcı 'stoma torbası' ile yaşayan kalın bağırsak kanseri tedavisi görenler, toplumda kendilerine karşı biraz daha farkındalık oluşmasını istedi.

'FARKINDALIK OLUŞTURULMALI'

KOLOSTOMİLİ ve Ostomililer Derneği Başkanı Talat Cankıymaz (53), "Sesimizi duyurup yalnız olmadıklarını hissettirmek için farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Onlara hayatın güzelliklerini gösterelim. Böyle de yaşayan insanların olduğunu bilsinler. Ben, sağlık liselerinde okuyan kardeşlerimizi stomayla buluşturuyorum. Dışarda beni görenler stoma torbamı görmediği için benim durumumu bilmiyorlar. Toplumumuz bilinçsiz. İstemsiz gaz çıkışında bizi saygısızlıkla itham ediyorlar. Torbayı gösterdikten sonra özür dilemenin bir anlamı olmuyor. Biz zaten kanserle savaşıyoruz. Bilinçsiz insanlarla savaşmak da bizi yoruyor" şeklinde konuştu.