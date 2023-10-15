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İzmir'de hizmetsizliğe tahammül kalmadı

HABER MERKEZİ
İzmir’de hizmetsizliğe tahammül kalmadı
AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı yaptığı yazılı açıklamada CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonsuz yerel yönetim anlayışı ile kentin mağduriyet adresi haline dönüştüğünü belirtti. Çankırı önceki gün düzenlenen Ekim ayı olağan meclis son toplantısında vatandaşlardan gelen imar taleplerine karşı muhalefet kanadından 'ilkesel karar' söylemi adı altında kulak tıkandığını ancak farklı ilçelerde ışık hızı ile çözüm üretildiğini belirtti. Çankırı, "Bu kentin en acil ihtiyaçlarından biri de planlı bir şehir statüsü kazanmasıdır. Ancak biz plan dedikçe onlar pilav diyor. Her gün sahayı karış karış gezerek nabız yokluyoruz. Bu kentte artık hizmetsizliğe tahammülün kalmadığını görmekteyiz. CHP artık İzmir'de vatandaşın sırtında bıçak misalidir" ifadelerini kullandı.
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