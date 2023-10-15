Sahte bandrolle kaçak içki satanlara baskın

İZMİR'İN Tire ilçesinde, sahte bandrollü 101 şişe kaçak içki ele geçirildi. A.A ve S.Ş adlı şüphelilerin sahte bandrolle kaçak içki sattıkları tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, zanlılara ait ikametlere baskın düzenledi. Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerden S.Ş'nin ikametgahında sahte bandrollü toplam 101 şişe kaçak içki ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak içkilerin barkot okuma cihazı ile yapılan kontrollerinde söz konusu şişelerdeki barkotların tamamının sahte olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan iki şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.