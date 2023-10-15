Uyuşturucu taciri baba oğul polisten kaçamadı

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde, evinde uyuşturucu yetiştirip sattığı belirlenen babaoğul, Çiğli polisinin sıkı takibiyle yakalandı. Adreste yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan baba ve oğlu emniyete götürüldü. Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.K. (46) adlı bir kişinin ikametinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisini edindi. Adreste yapılan aramada, 6 saksıda kenevir bitkisi, 1 kavanoz içerisinde esrar maddesi ve 1 adet tek kırma av tüfeği ile 9 kartuş ele geçirildi.