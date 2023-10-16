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Haberler İzmir Gönüllü vatandaşlar otizmli çocuklar için koştu

Gönüllü vatandaşlar otizmli çocuklar için koştu

İzmir’de otizmli çocuklar adına farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen maratonda her yaştan vatandaş otizmli çocuklarla el ele koştu

HABER MERKEZİ
Gönüllü vatandaşlar otizmli çocuklar için koştu

Otizmli çocuklar için farkındalık koşusu dün sabah gerçekleştirildi. Göztepe Köprüsü'nden geri dönen yarışmacılar koşuyu Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlarken İzmirliler otizmli çocuklar için etkinliğe yoğun bir katılım gösterdi. Gazi Hastanesi sponsorluğunda gerçekleştirilen otizmli çocuklar için farkındalık koşusu etkinliğinde yarışmanın tamamlanmasının ardından, otizmli çocuklarla birlikte vatandaşlarda koşuya eşlik etti.

EL ELE TUTUŞTULAR

Kısa mesafede onlara eşlik ederek koşan yarışmacılar otizmli çocuklarla birlikte el ele tutuşarak sembolik koşuyu tamamladı.

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