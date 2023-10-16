Tire’deki cinayette 4. anahtar gizemi

İZMİR'İN Tire ilçesinde geçtiğimiz günlerde boğazı kesilen ve 21 bıçak darbesiyle öldürülen Şinasi Keskin cinayetinde tek tutuklu bulunan eşi Hilal Keskin, yeni iddialar ortaya attı. Tire'de yaşanan korkunç olay, geçtiğimiz hafta perşembe günü öğlen saatlerinde Mehmet Hüsnü Tükel Sokak'ta meydana geldi.

ANAHTAR ÇOĞALTILMIŞ

İDDİAYA göre iki çocuğu okulda olan ve bir yaşında bir bebeği olan Hilal Keskin markete alışverişe gitti. Genç kadın döndüğünde kapalı bıraktığı evin kapısını açık buldu ve içeri girdiğinde eşinin cesediyle karşılaştı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinde Şinasi Keskin'in boğazında kesikler olduğu ve toplamda 21 yerinden bıçaklandığı belirlendi. Bulunan kanlı ekmek bıçağının ise evin mutfağından alındığı öğrenildi. Evin kapısında zorlama olmadığını tespit eden ekipler anahtarla girildiğini belirledi. Olayın ardından tutuklanan Hilal Keskin, evlerinin ayakkabılığında sakladıkları anahtarın kayıp olduğunu öne sürdü. Keskin, "O anahtar kaybolduğu için oğlum yeni anahtar yaptırdı. Yani 3 değil 4 tane anahtar var" dedi. Polis şimdi anahtarın ayakkabılığın içinde olduğunu bilen aile yakınlarının ve komşuların bilgisine başvuracak.