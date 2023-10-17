Amerikan Teoman’ evinin önünde vuruldu

İzmir'in Konak ilçesi Hatay semtinde Teoman Bulut, evinin önünde kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacak ve kalçasından vurulan Teoman Bulut yaralanırken olayı gerçekleştiren saldırgan kayıplara karıştı. Çevrede "Amerikan Teoman" adıyla tanınan Bulut, hakkında aile içi şiddet ve darp şikayetleri bulunduğu öğrenildi. Olay önceki gün akşam saatlerinde Hatay Askeri Hastane karşısı 285 sokakta meydana geldi. İddiaya göre evinin önünde bulunan Teoman Bulut'a o sırada bir kişi tarafından tabancayla ateş edildi. Bacak ve kalçasından aldığı kurşunlarla kanlar için yere yığılan Bulut, hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren kimliği belirsiz kişi ise ara sokaklardan kaçarak kayıplara karıştı. Tedavi altına alınan ve hayati tehlikesi devam eden Teoman Bulut, hakkında aile içi şiddet ve darp suçlarından çok sayıda şikayet bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan kişinin yakalanması için harekete geçerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖZEL HABER