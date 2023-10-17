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Haberler İzmir Avukat ve uzlaştırma yalanı ile dolandırıcılık yapan 9 şüpheli tutuklandı

Avukat ve uzlaştırma yalanı ile dolandırıcılık yapan 9 şüpheli tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde İzmir merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda avukat ve uzlaştırma yalanı ile dolandırıcılık yapan 22 şüpheli yakalanmıştı. Operasyon kapsamında yakalananların 9'u tutuklandı.

DHA
Avukat ve uzlaştırma yalanı ile dolandırıcılık yapan 9 şüpheli tutuklandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'Sosyal medyadan küçük kızlarla sohbet etmişsiniz, aileleri şikayetçi' diyerek irtibata geçtikleri kişileri, avukat ve uzlaştırma yalanı ile dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı. İzmir merkezli İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Adıyaman, Tunceli, Mardin ve Diyarbakır'da, 10 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 22 şüpheli, yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 10 mermi, çok sayıda banka kartları ve dekontları, laptop ve dijital eşyalar ile bir miktar esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 22 şüpheliden 7'si serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 9'u tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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