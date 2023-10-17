İzmir’de omuz attın cinayeti

İzmir'in Urla ilçesinde, bir alışveriş merkezinde 'omuz attın' tartışmasından çıkan kavgada gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Olay, dün 19.30'da Ahmet Besim Uysal Caddesi Altıntaş Mahallesi üzerinde bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. Urla'da emlakçılık ve inşaat şirketi bulunan kickbokscu Sercan B., alışveriş yaptığı sırada, yanından geçen müteahhit Semih Köse ile omuz omuza çarpıştı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede yumruklaşmaya dönüştü. İddiaya göre eline geçirdiği alkol şişesini kıran Semih Köse, Sercan B.'nin üzerine doğru hamle yaptı. Bunun üzerine Sercan B., bıçakla Semih Köse'yi göğüs bölgesinden yaraladı.

BIÇAĞIYLA TESLİM OLDU

Kanlar içinde yere yığılan Köse, ağır yaralı olarak Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köse yapılan müdahalelere rağmen, yaşamını yitirdi. Şüpheli Sercan B. ise suç aleti bıçakla polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Sercan B. ile kardeşleri Serkan B. ve Taylan B., Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Burada da ifadeleri alınan üç kardeş tutuklandı.