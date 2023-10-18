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Haberler İzmir Rüzgardan madalya çıkarıyor

Rüzgardan madalya çıkarıyor

HABER MERKEZİ
Rüzgardan madalya çıkarıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin (İEÜ) milli sörfçü öğrencisi Onur Cavit Biriz, İtalya'da düzenlenen International Games'te (Uluslararası Oyunlar) ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Farklı ülkelerden 29 sporcunun yer aldığı 'IQ Foil' kategorisinde yarışan Onur Cavit Biriz, birçok iddialı rakibini geride bırakarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde eğitimini sürdüren Biriz, çok sevdiği sörfe devam etmek ve bu alandaki başarısını artırmak istediğini söyledi.
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