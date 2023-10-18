Rüzgardan madalya çıkarıyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin (İEÜ) milli sörfçü öğrencisi Onur Cavit Biriz, İtalya'da düzenlenen International Games'te (Uluslararası Oyunlar) ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Farklı ülkelerden 29 sporcunun yer aldığı 'IQ Foil' kategorisinde yarışan Onur Cavit Biriz, birçok iddialı rakibini geride bırakarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde eğitimini sürdüren Biriz, çok sevdiği sörfe devam etmek ve bu alandaki başarısını artırmak istediğini söyledi.