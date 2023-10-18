Yunan iftirası yüzünden parmaklıklar ardında

İzmir'in Seferihisar ilçesine ağabeyi Mustafa Atılan'ın yanına gitmek için Fransa'dan yola çıkan Mutlu Atılan (33) ve ailesi, İtalya'nın Bari kentinden gemiyle Yunanistan'a vardı. Mutlu Atılan dört çocuğu ve eşi ile birlikte aracıyla sınır kapısından giriş yapmak için oluşan kilometrelerce kuyruğa girdi.

'NASIL VİCDANSIZLIK?'

O sırada Panagiotis Rigas isimli Yunan vatandaşı ile gurbetçi aileler arasında öne geçme yüzünden tartışma çıktı. Epilepsi hastalığı olan Yunan vatandaşı, fiziki darp olmadığı halde bayılıp hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti. Olay yerindeki bir bayanın da Mutlu Atılan'ı işaret etmesi üzerine Yunan polisi Atılan'ı gözaltına aldı. Sınır kapısında yaşanan talihsiz olayın üzerine 100 gündür tutuklu bulunan Mutlu Atılan'ın ağabeyi Mustafa Atılan, "Bu nasıl bir vicdansızlık anlamış değilim. Bir yalanla bir iftira ile kardeşim tutuklu. Hem de 100 gündür. Lütfen yardım edin, iftira kurbanı olan kardeşim kurtulsun" dedi.

'EŞİMİN OLAYLA BİR İLGİSİ YOK'

100 gündür tutuklu olan Mutlu Atılan'ın eşi Durna Atılan ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Büyük heyecanla ülkemize gelecektik ama hayatımız zehir oldu. Sınır kapısındayken Yunanistanlı bir vatandaş ile Türk gurbetçilerinin tartıştığını gördük. Yunan vatandaş bayıldı mı yoksa düştü mü bilmiyoruz. Görgü tanığı kadın eşimin o kişiye araçla vurduğunu söylemiş. Ama eşimin bu olayla hiçbir ilgisi yok."