Dolar kavgası cinayetle bitti

İzmir'in Bornova ilçesinde sahte-gerçek dolar tartışması kanlı bitti. Yeşilova Mahallesi'nde meydana gelen kavgada bir kişi ölürken, iki kişi de yaralandı. Suriyeli M.S. (20) ve babası W.S. (47), Suriye uyruklu Nihad Memik (20) ve Türk vatandaşı E.Ç.'nin (38) sahte dolar karşılığında gerçek dolar talebiyle karşılaştı. Ancak baba oğul, teklifi reddetti.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Nihad Memik ve E.Ç. bunun üzerine, M.S.'nin küçük kardeşinden zorla ev anahtarını alıp ayakkabı kalıp malzemelerine de el koydu. Eşyalarını geri almak için gelen baba W.S. ile Memik ve E.Ç. arasında tartışma yaşandı. Olayı gören W.S.'nin oğlu M.S., dükkanda bulunan bıçakla Nihad Memik ve E.Ç.'ye saldırdı. M.S., Memik'i kasık bölgesinden, E.Ç.'yi ise karnından yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Memik, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Mustafa S. (20), sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, baba W.S. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Cinayet zanlısı Mustafa S.'nin birinci dereceden yakınlarının da sınır dışı edileceği öğrenildi.