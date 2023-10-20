İzmir Çiğli’de Kur’an-ı Kerim’i yırtıp yakarak dalga geçen şahsa 10 ay hapis

Savunma için söz verilen M.A.D, "Benim tek yaptığım rahmetli olan arkadaşımı videoya çekmekti. Bunun sosyal medyada paylaşılacağından haberdar değildim. Aşağılama gibi niyetim yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum. Üzgün ve pişmanım." ifadelerini kullandı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında "sanığın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında Kur'an-ı Kerim'in yakılmasından sonra söylenen ifadelerin nefret, hakaret içerikli sözler olarak değerlendirildiğini, böylelikle halkın bir kesimini diğer kesimine karşı kin ve düşmanlığa tahrik edecek ve öç almayı gerektirecek düzeyde olduğu ve suçun basın yayın yolu ile işlendiği" kanaatine varıldığı yönünde görüş bildirdi.

İddia makamı sanığın "Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Hakim, sanığın söz konusu suçtan 10 ay hapse çarptırılmasına karar verip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.