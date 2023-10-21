Bacağının kesilme riski vardı şehir hastanesinde iyileşti

İzmir'de damar tıkanıklığı nedeniyle bacağını kaybetme riski bulunan hasta, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde 1,5 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu. Menemen'de yaşayan emekli öğretmen Nurcan Yıldırım (65), bacağında oluşan his kaybı şikayeti üzerine yakınları tarafından, pazartesi günü hasta kabulüne başlayan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ne getirildi. Tetkikler sonucunda sol bacağındaki atardamarında tıkanıklık tespit edilen hasta, kalp ve damar cerrahisi uzmanları Prof. Dr. Habib Çakır ve Doç. Dr. İsmail Yürekli tarafından ameliyata alındı. Hastanın sol bacağında oluşan pıhtı, yaklaşık 1,5 saat süren operasyonla temizlendi ve tıkanan damar açıldı. Yıldırım, "Yeni açılan hastaneye geldim. Hemen operasyona aldılar. Ben önceki gün öğlen geldim ve öğleden sonra operasyonum bitmişti. Ameliyatın hemen yapılması mucize bir şeydi" ifadelerini kullandı.