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Haberler İzmir Eşine sürpriz yapacaktı hayatlarını kaybettiler

Eşine sürpriz yapacaktı hayatlarını kaybettiler

HABER MERKEZİ
Eşine sürpriz yapacaktı hayatlarını kaybettiler

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, ciple çarpışan otomobilde yaşamını yitiren çiftten Kenan Işık'ın (32) eşi Neşe Işık'a (30) sürpriz yapıp, açık hava sinemasına götürürken kazanın yaşandığı ortaya çıktı. Kaza, akşam, İzmir- Kemalpaşa yolunda meydana geldi. Emlakçı Kenan Işık'ın direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı şeride geçip H.P. (53) yönetimindeki ciple çarpıştıktan sonra yol kenarındaki duvara çarptı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Kenan Işık ile eşi Neşe Işık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan diğer araç sürücüsü H.P. ile yanındaki N.P. (50), ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Öte yandan kazanın Kenan Işık'ın 2 çocuğunun annesine sürpriz yaparak açık hava sinemasına götürürken meydana geldiği öğrenildi.

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