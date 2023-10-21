Eski kayınpederine can oldu

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Hüseyin Özçınar, karnında şişlik şikâyetiyle İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Uzmanı Dr. Seymur Aslanov'a başvurdu. Karaciğer yetmezliği tablosuyla hastane bünyesindeki Dr. Zafer Beken Organ Nakli Merkezine yönlendirilen hasta takibe alındı. Özçınar'a destek ise eski damattan geldi.

'BİR BAĞ DAHA OLDU'

Aileden uygun donör çıkmayınca karaciğerini vermeye gönüllü olan eski damat Uğur Doğrusöz (34), yapılan tetkiklerin ardından operasyona alındı. Eski damadının karaciğeriyle sağlığına kavuşan Özçınar, "Eski damadım nakil için gönüllü oldu ve 'seve seve karaciğerimi veririm' dedi. Allah ondan razı olsun" diye konuştu. Eski eşiyle 4 yıl önce boşandıklarını, 10 yaşında bir kız çocuklarının olduğunu belirten Uğur Doğrusöz de "Ayrılmamıza rağmen eşim ve ailesiyle iletişimimiz kopmadı. Karaciğer yetmezliği yaşadığını da eski eşimden öğrendim. Ben de uyumluysa karaciğerimi verebileceğimi söyledim. Babama bir can verdiğim için mutluyum. Aramızda zaten bir bağ vardı ama şimdi bir bağımız daha oldu" şeklinde konuştu.

'İKİSİNİN DE DURUMU İYİ'

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Zeytunlu ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ethem Murat Sözbilen ise "Hüseyin Bey hastanemize geldiğinde son dönem karaciğer yetmezliği yaşıyordu. Eski damadı da Hüseyin Bey'e karaciğerini vermek için gönüllü oldu. Gerekli işlemlerin ardından Uğur Bey'in karaciğerinin yarısını alarak hastamıza naklettik. Hastamızın ve donörün organları gayet güzel çalışıyor. Her ikisinin de genel durumu iyi" bilgisini paylaştı.