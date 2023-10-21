  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Görme engelli vatandaşlar ‘Cumhuriyet’i dinleyecek

Görme engelli vatandaşlar ‘Cumhuriyet’i dinleyecek

HABER MERKEZİ
Görme engelli vatandaşlar ‘Cumhuriyet’i dinleyecek
İzmir'de, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK) tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla, görme engelliler için kurtuluş mücadelesinden bugüne yaşananları anlatan 3 saatlik sesli dergi hazırlandı. Görme engellilerin yazılı kaynaklara erişimini sağlamak üzere 2004'te İzmir'de kurulan TÜRGÖK, sayıları 7 bini aşan üyeleri için, sesli ve braille (kabartma) baskılı roman, öykü, şiir, gezi, kişisel gelişim kitapları seslendiriyor. TÜRGÖK Yönetim Kurulu Başkanı Tülay Yazgan, kitaplığın görme engelli eşi Gültekin Yazgan tarafından İzmir'de kurulduğunu söyledi. Yazgan, "Dergi, Eylül'de 200. sayısını çıkardı. Bu dergiyi Türkiye'nin her köşesine ulaştırıyoruz" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA