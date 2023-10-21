Görme engelli vatandaşlar ‘Cumhuriyet’i dinleyecek

İzmir'de, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK) tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla, görme engelliler için kurtuluş mücadelesinden bugüne yaşananları anlatan 3 saatlik sesli dergi hazırlandı. Görme engellilerin yazılı kaynaklara erişimini sağlamak üzere 2004'te İzmir'de kurulan TÜRGÖK, sayıları 7 bini aşan üyeleri için, sesli ve braille (kabartma) baskılı roman, öykü, şiir, gezi, kişisel gelişim kitapları seslendiriyor. TÜRGÖK Yönetim Kurulu Başkanı Tülay Yazgan, kitaplığın görme engelli eşi Gültekin Yazgan tarafından İzmir'de kurulduğunu söyledi. Yazgan, "Dergi, Eylül'de 200. sayısını çıkardı. Bu dergiyi Türkiye'nin her köşesine ulaştırıyoruz" dedi.