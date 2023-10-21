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Haberler İzmir İlk sergisini 82 yaşında açıyor

İlk sergisini 82 yaşında açıyor

MELİH DEMİRTAŞ
İlk sergisini 82 yaşında açıyor

82 yaşındaki Nurcan Yucal; unutulmuş, atılmaya bırakılan nesneleri sanata çevirerek ''Ata'nın Cumhuriyet Kadınları'' sergisini Kagır Urla'nın sponsorluğu ile açıyor. Uzun yıllar tekstil sektöründe tasarımlarının yanı sıra eski taş evlerin restorasyon, dekorasyon tasarımlarını yapan 1942 doğumlu Nurcan Yucal, 2020 senesinde yaşanan kovid salgını kapanma döneminde vaktini bebek yaparak geçirmeye başladı.

SANATSEVERLERLE BULUŞACAK

Çevresi tarafından büyük beğeni toplayan bu bebeklere yüreğindeki felsefeyi aktararak Ata'nın kadınları dedi. Nurcan Yucal'ın eserlerini yakından gören dostları 300 tasarım kadının sergilenmesi konusunda kendisini ikna edip serginin gerçekleşmesi için destek verdi. Bu çok özel ve renkli sergi Urla'da kapılarını sanat severler için açıyor.

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