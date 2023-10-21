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İzmir'de tefecilik operasyonu; 6 gözaltı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen olayda tefecilik yapan şahıslara yönelik operasyon düzenleyen polis ekipleri 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

DHA
İzmir’de tefecilik operasyonu; 6 gözaltı

İzmir'de Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla maddi durumu iyi olmayan, bankadan kredi çekebilme imkanı bulunmayan vatandaşlara yüksek faiz karşılığı para verdikleri, paranın ödenmemesi durumunda ise mağdurları tehdit edip, darbettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin de katılımıyla Ödemiş Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, dün, operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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