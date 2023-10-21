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İzmir'deki depremin ürkütücü sesi kaydedildi

İzmir'in Buca ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ürküten sesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Deprem anında yaklaşık 3 saniye boyunca gürültü sesi duyuldu.

İHA
İzmir’deki depremin ürkütücü sesi kaydedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, merkez üssü Buca ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 23.53'de meydana gelen sarsıntı, yerin 9.23 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem, kentte kısa sürede paniğe yol açarken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

DEPREMİN SESİ ÜRKÜTTÜ

Öte yandan, sarsıntı esnasında ortaya çıkan ses ise bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Deprem anında yaklaşık 3 saniye boyunca gürültü sesi duyuldu.

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