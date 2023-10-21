  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Muğla'da balıkçıların ağına köpek balığı takıldı

Muğla'da balıkçıların ağına köpek balığı takıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde sabah saatlerinde balık tutmak için denize açılan 2 amatör balıkçının ağına 1,5 metre uzunluğunda 25 kilogramlık köpek balığı takıldı.

İHA
Muğla’da balıkçıların ağına köpek balığı takıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde sabah erken saatlerde 2 amatör balıkçı kalamar avlamak için denize açıldı. Domuzçukuru ile Kızılbük arasında açık denizde avlanmaya başlayan balıkçılar oltalarını denize attı. Bir süre bölgede bekleyen balıkçılarıın ağına bir balık takıldı.

Oltalarını çeken balıkçılar yaklaşık 1.5 metre uzunluğu ve 25 kilogram ağırlığında köpek balığı ile karşılaştı. Köpek balığını görünce şaşıran amatör balıkçılar balığı tekneye aldı. Bir süre sonra köpek balığını denize geri bırakan balıkçılar avlarını tamamlayarak geri döndü.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA