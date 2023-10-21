Öykü Arin için donör olmasıyla başka bir çocuğa da umut oldu

Öykü Arin'in donörlerinden birinin yeni biriyle eşleştiğini dile getiren Yazıcı, bu haberlerin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtip, "Birkaç gün önce çok güzel bir haber aldık. Eskişehir'de yaşayan Cem Öz isimli genç bir arkadaşımız donör olmuş 5 yıl önce Öykü için. Başka bir çocukla eşleşmiş ve sosyal medyada çok mutlu olduğuna dair haberler paylaşmış. Ortak bir tanıdığımız beni etiketleyince kendisine ulaştım. Kızım için donör olduğu için teşekkür ettim. Donör olduktan sonra vazgeçenler de oluyor. Vazgeçmediği için de teşekkür ettim. Birine hayat vermek çok önemli. İnsanın dünyası değişiyor" dedi.



'YÜZBİNLERCE İNSAN DONÖR OLDU'



'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyası sayesinde eşleşme yapılan donörlerle ilgili net bir rakamın olmadığını ifade eden Yazıcı, şunları söyledi:



"Beş yıl boyunca okullarda, üniversitelerde, sendikalarda, sokaklarda kampanyalar yapıldı. Diyanet İşleri fetva vererek kampanyaya destek oldu. Kampanya geniş kesimlere ulaştı. Bu Türkiye'deki bütün kurumların harekete geçtiği bir kampanya oldu. Sınırlar aşıldı, başka ülkelere taştı. Yüz binlerce insan donör oldu. 2019 yılında 4 bine yakın insan eşleşmişti. Öykü Arin de tamamen kurtulacak, maskesini çıkartıp atacak. Herkes gibi bir hayat sürdürecek. Bunu çok istiyorum. Umarım daha fazla insan donör olur, daha fazla eşleşme olur. Düşünün ki bu sevdiğiniz birinin başına gelebilirdi. Ne zaman kimin başına hangi yaşta geleceği belli olmuyor. Herkesi donör olmaya, kurumları bu konuda çalışma yapmaya teşvik etmek istiyorum. İnsanlar geniş kampanyalar örgütlerse yüzlerce insan aynı anda donör olabilir. İşini, çocuğunu bırakıp Kızılay'a gitmek kolay olmuyor. Muhtarlıklar ve kurumlar inisiyatif alırsa daha fazla insan yaşama tutunur."



Öykü Arin'e terapisti eşliğinde hastalıkla mücadele sürecini anlattıklarını söyleyen Yazıcı, kızının zaman zaman şaşırdığını dile getirip, "Çok zor zamanlar yaşadık. O günleri anımsamak bile istemiyorum. Hep kurtulacak ve bu hastalık geçecek umudumuz vardı. Sabır isteyen bir mücadeleydi. Moral ve umut en önemli şey. Öykü Arin ilk kez bu yaz yaşadığı süreç ile ilgili terapisti ile konuştu. Anlatılanları dinleyince çok şaşırdı. Zor sorular da sordu. Zor bir hastalıkla mücadele ettiğini öğrenmiş oldu. Başka çocuklara da umut olduğunu anladı. Fotoğraflarına baktığında o süreci hatırlıyor. Çok duyarlı bir çocuk, bana 'Anne sen de SMA'lı çocuklar için bir şey yap' diyor" ifadelerini kullandı.