‘Depremzedeler asla mağduriyet yaşamıyor

İzmir Valiliği, "konteyner kentte kalan vatandaşların mağdur edildiği" yönünde bazı internet sitelerinde yayınlanan haberler üzerine Bayraklı Geçici Konaklama Merkezi'ndeki tahliye süreciyle ilgili açıklama yaparak herhangi bir mağduriyetin bulunmadığını belirtti. Açıklamada, 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından Bayraklı Geçici Konaklama Merkezinin 14 Kasım tarihinde kurularak afetzede vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılandığı anımsatıldı. Hak sahibi vatandaşların tamamının konutlarının teslim edilmesiyle merkezi boşalttı belirtilirken konteynerlerde kalanların ise herhangi bir hak sahipliğinin bulunmadığı, evleri hasarlı olmamasına rağmen süreç içinde konteynerlere yerleştikleri ifade edildi.

TEBLİĞ EDİLDİ

Hak sahibi depremzedelerin evlerine geçmesinin ardından merkezin hizmet vermesine gerek kalmadığı, hak sahibi olmayan ve fiili olarak kalan vatandaşlara defalarca bu hizmetin sonlanacağı ve konteyner kenti tahliye etmelerinin tebliğ edildiği belirtilen açıklamada, "Son olarak 30 Eylül 2023'te konteynerleri boşaltmaları gerektiği kendilerine tebliğ edilmiş, birçok vatandaşımız ayrılmış, ancak bazı vatandaşlarımız halen konteyner kenti tahliye etmemişlerdir." ifadelerine yer verildi.