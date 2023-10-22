  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Gören fotoğraf ve video çekiyor

Gören fotoğraf ve video çekiyor

NADİR UYSAL
Gören fotoğraf ve video çekiyor
Tire'de market görevlisi Ali Kazak'a ait yanar döner renklere bezenmiş kamyonet Hint filmlerinden çıkmış gibi görüntüsüyle herkesin ilgi odağı oldu. Kamyonetinin gördüğü ilgiden hem memnun hem de şaşkın olduğunu belirten Kazak, "Görenler hemen cep telefonlarının kameralarına sarılıyor" dedi. İzmir Tire'de, Ali Kazak'a ait yanar döner renklere bezenmiş kamyonet Hint filmlerinden çıkmış gibi görüntüsüyle kısa sürede herkesin ilgi odağı oldu. Kamyonetinin gördüğü ilgiden hem memnun hem de şaşkın olduğunu ifade eden Kazak, "Görenler hemen cep telefonlarının kameralarına sarılıp, fotoğraf ve video çekiyor" dedi. Popçu Mustafa Sandal'ın 'Onun Arabası Var' isimli ünlü şarkısı Tire'de gerçek oldu. 36 yaşındaki market görevlisi Ali Kazak, zeytin bahçesinden topladığı zeytinleri taşımak için ikinci el olarak aldığı Hint malı kamyonetin ünü kısa sürede Tire sınırlarını aştı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA