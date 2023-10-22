Gören fotoğraf ve video çekiyor

Tire'de market görevlisi Ali Kazak'a ait yanar döner renklere bezenmiş kamyonet Hint filmlerinden çıkmış gibi görüntüsüyle herkesin ilgi odağı oldu. Kamyonetinin gördüğü ilgiden hem memnun hem de şaşkın olduğunu belirten Kazak, "Görenler hemen cep telefonlarının kameralarına sarılıyor" dedi. İzmir Tire'de, Ali Kazak'a ait yanar döner renklere bezenmiş kamyonet Hint filmlerinden çıkmış gibi görüntüsüyle kısa sürede herkesin ilgi odağı oldu. Kamyonetinin gördüğü ilgiden hem memnun hem de şaşkın olduğunu ifade eden Kazak, "Görenler hemen cep telefonlarının kameralarına sarılıp, fotoğraf ve video çekiyor" dedi. Popçu Mustafa Sandal'ın 'Onun Arabası Var' isimli ünlü şarkısı Tire'de gerçek oldu. 36 yaşındaki market görevlisi Ali Kazak, zeytin bahçesinden topladığı zeytinleri taşımak için ikinci el olarak aldığı Hint malı kamyonetin ünü kısa sürede Tire sınırlarını aştı.