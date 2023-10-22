  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir Valiliği’den açıklama geldi! O polis ve bekçi açığa alındı

İzmir Valiliği’den açıklama geldi! O polis ve bekçi açığa alındı

İzmir Valiliği, Çiğli ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında kaçmaya çalışan şüphelilere yönelik müdahale sırasında polis memuru ve çarşı/mahalle bekçisinin "fevri olarak güç kullandığı" tespiti üzerine, her iki görevli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

AA
İzmir Valiliği’den açıklama geldi! O polis ve bekçi açığa alındı

İzmir Valiliği, Çiğli ilçesinde asayiş uygulamasından kaçan şüphelilere müdahale sırasında "fevri olarak güç kullandıkları" tespit edilen polis memuru ile çarşı ve mahalle bekçisi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çiğli'de dün 23.00 sıralarında yapılan asayiş uygulamasında plakası olmayan bir motosikletteki 2 şüphelinin kaçtığı, sürücünün cebinden çıkardığı maddeyi diğer şüpheliye vermeye çalıştığı belirtildi.

Olay yerinde yapılan incelemede 6 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildiğinin bildirildiği açıklamada, şüphelilerin kovalamaca sonucu yakalandığı, sürücü S.E'nin (23) "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçundan kaydının olduğunun belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olayla ilgili olarak bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde uygulama noktasından kaçan şüphelilerden U.K'nin gözaltına alınışı sırasında görevli polis memuru H.G. ile çarşı ve mahalle bekçisi S.D'nin fevri olarak güç kullandıkları görülmüş, konu ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış, her iki görevli de açığa alınmıştır."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA