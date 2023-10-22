Tire’de düşük voltaj vatandaşın kabusu oldu

İzmir Tire'de, zaman zaman yaşanan düşük voltaj sorunu vatandaşların korkulu rüyası haline geldi. Kırsaldaki bazı köyler ile kent merkezindeki mahallelerde meydana gelen voltaj düşüklüğü nedeniyle ev ve işyerlerindeki elektrikli ve elektronik cihazlarının zarar gördüğünü belirten vatandaşlar bir an önce yetkililerin konuya çözüm bulmasını istedi. Elektronik ve elektrikli cihazların son derece hassas olduğunu vurgulayan vatandaşlar, "Elektrik şirketi yetkililerine yaşadığımız mağduriyeti belirtmemize rağmen ne yazık ki henüz sorunumuza köklü bir çözüm bulamadık. Voltaj düştüğünde cihazlarımız ile beyaz eşyalarımızdan garip garip sesler gelmeye başlıyor. Bu tür cihazların yenisi çok pahalı olduğu için almakta zorlanıyoruz. Tamir ettirmek ise bazen haftalar alıyor. Düşük voltaj nedeniyle yaşadığımız mağduriyet artık son bulsun" şeklinde konuştular.