Tuzla fayında risk giderek büyüyor

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre önceki gece saat 23.53'te Buca'da meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem korkuttu. Yerin 9,23 kilometre derinliğindeki sarsıntı, Buca'nın yanı sıra Bayraklı, Gaziemir, Karşıyaka, Konak ve Torbalı ilçelerinde de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe yol açarken, ilk belirlemelere göre herhangi olumsuzluk yaşanmadı.

TUZLA KIRIĞI GERİLMEKTE

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir depremiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sözbilir, "İzmir, Buca'da 12 km odak derinliğinde, Tuzla kırığında deprem meydana gelmiştir. Tuzla kırığı gerilmektedir. 6 büyüklüğünde depremler üretebilir. Tuzla fayı yaklaşık 2 bin yıldır kırılmadığı ortaya çıktı. Bu fayın deprem tekrarlama aralığı da 2 bin yıl civarında. Bu fayın yakın gelecekte kırılma olasılığı var. Buca'da olan bu depremler bu fayla ilişkili... Deprem bu fayın kuzeydoğu ucunda gerçekleşiyor. Fay bir şekilde sistemi zorlamaya başladı. Yarın deprem olacak anlamına gelmiyor ama gelecekte bu fayın kırılacağı şu anki bilimsel veriler ışığında biliniyor" dedi. Prof. Dr. Naci Görür de depremle ilgili şunları dile getirdi: "Aynı yerde aynı büyüklükte bir deprem de 1 Ekim 2023 tarihinde olmuştu. Deprem, İzmir ve Dağkızılca fayları arasında. Bu faylar Gediz Grabeninin güney sınırındaki fay sistemimin bileşenleri" ifadelerini kullandı. İzmir'de, iki gün önce Bayındır ilçesindeki 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından cuma akşamı da Buca ilçesinde saat 23.53'de yerin 9.23 km derinliğinde ve 3,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi endişe yarattı.

MUĞLA'DA MEYDANA GELEN 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM KORKUTTU

AFAD verilerine göre Akdeniz'de önceki gün Muğla'nın Datça ilçesine 201,61 kilometre mesafede saat 06.47'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, 6,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Yetkililer yapılan kontrollerde deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu.