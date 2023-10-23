İzmir’de 19 yaşındaki Veli’den 100 gündür haber alınamıyor!

Ailelere de seslenen Atay, "18 yaşına girseler de ebeveynler çocukları için gözlerini dört açmalı. Hayat toz pembe değil, yaşadıklarımızdan ibret alsınlar. Çocuğuma kavuşmak, hakkında bir haber almak istiyorum. İyi veya kötü bir şeyler öğrenmek istiyorum. Çünkü bu belirsizlik bizi yakıp bitiriyor. Eren'imizi istiyoruz; çok özledik" dedi.



UYKU YOK, HUZURUMUZ KALMADI



Mehmet Atay ise "Oğlumdan hala bir haber yok. İçimiz yanıyor. Günler geçti. Bize uyku yok, huzurumuz kalmadı. Sabrediyoruz. Emniyetin araştırmaları sürüyor. Onlara inancımız tam. Her zaman söylüyorum tam. Ama günler geçti bir iz bile yok. Mantığımız almıyor. Allah bize yardım etsin" diye konuştu.