İzmir’de 19 yaşındaki Veli’den 100 gündür haber alınamıyor!

İzmir'de Karşıyaka ilçesinde Marangoz Mehmet Atay (48) ile internet üzerinden kıyafet satan Ebru Atay (45) çiftinin 2 erkek çocuğunun büyüğü olan ve diş polikliniğinde çalışan Veli Eren Atay, 15 Temmuz'da öğle saatlerinde arkadaşlarıyla buluşmak için Karşıyaka'daki evinden çıkıp Çeşme'ye gitti. Atay, aynı günün akşamı arkadaşlarıyla Alaçatı'daki eğlence kulübüne geçti. Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, saat 02.30 sıralarında Atay'ın birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız, 4 arkadaşı mekandan ayrıldı.