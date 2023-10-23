Kasksız yolculuk canlarına mal oldu

İzmir'in Tire ilçesinde, motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi can verdi. Kaza Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu yakınlarındaki Maltepe caddesinde gece 22.30 civarında meydana geldi. İddiaya göre, E.G yönetimindeki özel otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken 'U' dönüşü yapmak istedi. Otomobilin hemen arkasında bulunan Ali Doğan (26) yönetimindeki motosiklet duramayınca büyük bir hızla otomobile sol yandan çarptı.

İKİSİ DE KASK TAKMAMIŞ

Çarpmanın etkisiyle karayoluna savrulan gençler koruyucu kaskları olmadığı için kafalarından aldıkları darbelerle ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ali Doğan ve Yaşar Mert Asmalık (26) doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamadılar. Gençlerin ölüm haberini alan yakınları ise hastane bahçesinde gözyaşlarına boğuldu. Otomobil sürücüsü E.G gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

PİST GİBİ KULLANIYORLAR

Tireli vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu çevresindeki bağlantı yollarının geceleri gençler tarafından adeta yarış pisti gibi kullanıldığından dert yanarak, yetkililerin bir an önce önlem almasını istedi. Yapılan hızdan da endişelendiklerini söylediler.