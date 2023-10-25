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Haberler İzmir Trafikte tartıştığı kişi tarafından öldürüldü!

Trafikte tartıştığı kişi tarafından öldürüldü!

İzmir’in Bornova ilçesinde akıllara durgunluk veren bir cinayet işlendi. 20 gün önce üçüncü çocuğunu kucağına alan 43 yaşındaki adam, trafikte tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İHA
Trafikte tartıştığı kişi tarafından öldürüldü!

Olay, öğle saatlerinde, Kayadibi Mahallesi'nde meydana geldi. 20 gün önce 3. çocuğunu kucağına alan servis şoförü Ahmet Gül ile bir otomobil sürücüsü iddiaya göre yol verme nedeniyle tartıştı.

Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla açılan ateş sonucu Ahmet Gül yaşamını yitirdi. Gül'ün cansız bedeni yapılan incelemeler sonrasında İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay ile ilgili çalışma başlatan jandarma, E.K. ve N.C.G. adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.

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