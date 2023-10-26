5 bin yıllık tanrıça heykelciği

İzmir'in Bornova ilçesindeki kazı çalışmalarının sürdüğü Yassıtepe Höyüğü'nde, benzerlerine Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nda rastlanan 5 bin yıllık pişmiş toprak malzemeden yapılmış tanrıça heykelciği bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Bulduğumuz tanrıça heykelciği Midilli'dekilerden 500 yıl daha önceki döneme ait. Bu eser, kültürel etkileşimin Kuzey Ege Adaları hatta Balkanlar'a doğru olduğunu göstermekte" dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerindeki yürütülen kazılarda yeni sezon çalışmaları sürüyor.