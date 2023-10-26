  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir 5 bin yıllık tanrıça heykelciği

5 bin yıllık tanrıça heykelciği

HABER MERKEZİ
5 bin yıllık tanrıça heykelciği
İzmir'in Bornova ilçesindeki kazı çalışmalarının sürdüğü Yassıtepe Höyüğü'nde, benzerlerine Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nda rastlanan 5 bin yıllık pişmiş toprak malzemeden yapılmış tanrıça heykelciği bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Bulduğumuz tanrıça heykelciği Midilli'dekilerden 500 yıl daha önceki döneme ait. Bu eser, kültürel etkileşimin Kuzey Ege Adaları hatta Balkanlar'a doğru olduğunu göstermekte" dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerindeki yürütülen kazılarda yeni sezon çalışmaları sürüyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA