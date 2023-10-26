Denizden çıkan bidonlu cesedin sırrı çözüldü

İzmir'de denizde sol ayak bileğine iki su bidonu bağlı bulunan cesedin 26 yaşındaki gence ait olduğu belirlendi. Gencin su bidonlarını ayağına bağlayıp denize atlayarak canına kıydığı öğrenildi. Olay, dün saat 23.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karataş sahilinde meydana geldi. Denizde bir kişiyi hareketsiz şekilrde görenler, durumu polise bildirdi.

SAHİLE GİDİP CANINA KIYMIŞ

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, sol ayak bileğine 10 litrelik iki su bidonu bağlı erkek cesedini kıyıya çıkardı. Ceset, otopsi için morga kaldırıldı.Yapılan incelemede cansız bedenin Yakup Balcı'ya (26) ait olduğu belirlendi. Psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Balcı'nın yanına aldığı bidonlarla evden çıkıp, hayatına son vermek amacıyla sahile gittiği tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.