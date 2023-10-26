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Haberler İzmir İzmir'de zehir tacirlerine darbe: 53 şüpheli tutuklandı

İzmir'de zehir tacirlerine darbe: 53 şüpheli tutuklandı

İzmir'de son bir haftada uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda 53 şüpheli tutuklandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 107 kişiye işlem uyguladı, ayrıca 3.918 gram esrar-skunk, 151.296 adet sentetik ecza, hazır uyuşturucu maddeler, hassas terazi, 1 tüfek, 10 tabanca, 127 tabanca fişeği ve 93.625 TL ele geçirildi.

İHA
İzmir’de zehir tacirlerine darbe: 53 şüpheli tutuklandı

İzmir'de, son 1 haftada uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 53 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 hafta içerisinde zehir tacirlerine art arda operasyonlar yaptı.

Yapılan baskınlarda, 107 kişiye işlem yapıldı, 53 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baskılarda; 3 bin 918 gram esrar-skunk, 151 bin 296 adet sentetik ecza, satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeler, hassas terazi, 1 tüfek, 10 tabanca, 127 tabanca fişeği ve suçtan elde edildiği tespit edilen 93 bin 625 Türk lirası ele geçirildi.

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