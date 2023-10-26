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Haberler İzmir Silah tacirlerine baskın

Silah tacirlerine baskın

HABER MERKEZİ
Silah tacirlerine baskın
İzmir'de yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin evine yapılan baskında, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Olayla ilgili hedef 2 kişi gözaltına alındı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin adresini tespit etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, hedef 2 şahsı kıskıvrak yakaladı. Adreste yapılan aramada, 10 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet tabanca şarjörü, çeşitli tip ve çaplarda 706 adet dolu fişek, 69 adet çekirdek ve 80 adet boş kovan ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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