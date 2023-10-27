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İzmir'de terör operasyonu! 21 DEAŞ'lı yakalandı

İzmir'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olan kişilerin yakalanmasına ilişkin yürütülen operasyonlar devam ediyor. Ekiplerin terör örgütüyle bağlantılı olduğunu belirlediği 26 şüpheliden 21'i gözaltına alındı.

AA
İzmir’de terör operasyonu! 21 DEAŞ’lı yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, çatışma bölgeleriyle irtibatlı yabancı uyruklu şahısların eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışma yapıldı.

Geçmiş dönemde DEAŞ adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü ve İzmir'de DEAŞ ile iltisaklı şahıslarla beraber hareket ettiği, buluşmalar gerçekleştirdiği yönünde haklarında bilgiler bulunan 26 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda 21 şüpheli yakalandı, 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda av tüfeği, kurusıkı tabanca, çeşitli boyutlarda kılıç, bıçak ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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