İzmir’deki korku evinde ilginç anlar! Korkudan bayılan da var, altına kaçıran da...

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan korku evinde yaşanan ilginç anlar güvenlik kameralarına yansırken, oyuna gelen kimi vatandaşlar korkudan bayıldı, kimisi ise altına kaçırdı.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir korku evi, dış cephesindeki ve içerideki korku dolu figürleri ile görenlerin içini ürpertiyor. Karanlık bir ortamda, zaman zaman ürkütücü ses eşliğinde oynanan oyunlar, genellikle gençler tarafından tercih ediliyor. Oyuncuların oyun esnasında yaşadıkları panik veya korku anlarındaki vermiş oldukları güldüren tepkileri ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

"GİRİŞTE KAMERA KAYDI HUZURUNDA ONAYINI ALIYORUZ"

İlçede bulunan bir korku evinin işletmeciliğini yapan Çağlar Yıldız, "Oyuna gelen vatandaşlara ilk önce hikaye, kurallar ve yapmaları gerekenler hakkında bilgiler veriyoruz. İçeriye girmeden önce panik atak, kalp rahatsızlığı, solunum yetmezliği gibi rahatsızlıkları bulunanların oyuna girmesini tavsiye etmiyoruz. Girişte kamera kaydı huzurunda onayını aldığımız müşterilerimizin içeriye girişine müsaade ediyoruz. Her yaşa uygun oyunumuz var fakat 12-13-14 yaş aralığındaki grupların ise ailelerinden onay alıyoruz. Onlara da daha çok korku değil de Puzzle tarzı oyunlar yapıyoruz" dedi.

"BAYILANLAR OLUYOR"

İlk olarak Karşıyaka ilçesinde bu işe başladıklarını ve daha sonra Alsancak'a geldiklerini söyleyen Yıldız, "O kadar çok ilginç olaylar yaşadım ki; panik atak geçirenler oldu, ateist olup Allah Allah diyerek korkup kaçanlar, yerde sürünenler, değişik değişik hareketler yapanlar oldu. Bayılanlar olduğu zaman da biz ayıltamıyorsak ambulansı çağırıyoruz. Bu işe ilk başladığım zamanlar böylesi durumlara gülüyordum ama artık alıştım" diye konuştu.