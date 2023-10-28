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Haberler İzmir Buca ve Narlıdere ilçelerinde kilolarca esrar ele geçirildi

Buca ve Narlıdere ilçelerinde kilolarca esrar ele geçirildi

HABER MERKEZİ
Buca ve Narlıdere ilçelerinde kilolarca esrar ele geçirildi

İZMİR Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Buca ve Narlıdere ilçelerinde bulunan 2 ayrı adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulduğuna yönelik bilgi edinildi. Ekipler tarafından adreslerde yapılan aramalarda; 12 kilo 379 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ZEHİR TACİRLERİNE DARBE: 5 TUTUKLAMA

İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesinde, 2 araçla kentte uyuşturucu madde sokmak isteyen zehir tacirlerine operasyon düzenlendi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Ekipler tarafından yapılan analiz ve saha çalışmaları neticesinde, kentte uyuşturucu madde sokacakları tespit edilen şüphelilere operasyon gerçekleştirildi. Ekiplerce 2 araçta yapılan aramalarda; 4 kilo 970 gram metamfetamin, 2 tabanca,1 tüfek ve 40 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

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