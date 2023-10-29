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Haberler İzmir Özgür Özel İzmir’e geldi delegelerden destek istedi

Özgür Özel İzmir’e geldi delegelerden destek istedi

HABER MERKEZİ
Özgür Özel İzmir’e geldi delegelerden destek istedi

CUMHURIYET Halk Partisi'nde değişim sloganları ile gerçekleştirilecek büyük kurultaya sayılı günler kala Genel Başkan Adayı Özgür Özel partisinin İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Binası önünde kurulan sahnede katılımcılara seslendi.

'DEĞİŞİM VAAT EDİYORUM'

İZMIR'DE delegelerden destek isteyen Özel, "Tepeden alınan kararların dayatıldığı bir CHP, sağdan gelen danışmanın baş tacı edildiği bir CHP değil, örgütüne inanan, güvenen bir CHP göreceksiniz. CHP'nin İzmir'deki üyeleri yürü derlerse önce partide sonra Türkiye'de iktidara yürüyeceğiz. Partinin genel başkanlığına değil, partinin Türkiye'de iktidarlığına talibiz. Bu hafta boyunca değişim iradenizi daha yüksek sesle dile getirin. Sokağa sosyal medyanın gündemine taşıyın. Ben size değişim vaat ediyorum" dedi.

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