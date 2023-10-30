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Haberler İzmir İzmir'in 8 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 89 zehir taciri yakalandı

İzmir'in 8 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 89 zehir taciri yakalandı

İzmir’in 8 ilçesinde iki hafta içerisinde yapılan uyuşturucu baskınlarında, 89 zehir taciri gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında çok sayıda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İHA
İzmir’in 8 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 89 zehir taciri yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 15 günde İzmir'in; Aliağa, Bergama, Karabağlar, Kemalpaşa, Kınık, Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu operasyonlarının düğmesine bastı. KOM Şube Müdürlüğü ve ilgili ilçe jandarma komutanlıkları tarafından yapılan operasyonlarda, 89 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Onlarca adrese yapılan baskınlar sonucu 6 şüphelinin tutuklandığı öğrenilirken, 7 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Operasyonlarda; kubar esrar, metamfetamin ve kokain maddeleri, sentetik haplar, kenevir bitkileri, iki adet tabanca ve fişekler ele geçirildi.

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