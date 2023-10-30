Vali Elban’dan İzmir Depremi mesajı: Toplumumuzu deprem konusunda en üst bilinç düzeyine ulaştırmalıyız

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi yaşamını yitirmiş, 1034 kişi yaralanmıştı.

İzmir depreminin 3'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayıjmlayan Vali Elban şunları belirtti:

"İlimizi derinden sarsan ve tarifsiz acıları beraberinde getiren 30 Ekim 2020 tarihli İzmir Depremi'nin 3. yıl dönümündeyiz. Bu vesileyle, depremde yitirdiğimiz 117 canımızı bir kez daha rahmetle ve derin üzüntüyle yâd ediyor, kalanlarına sabır diliyorum. Bu büyük felaketten yaralı kurtulan vatandaşlarımıza ise esenlik içerisinde huzurlu bir yaşam temenni ediyorum.

Türkiye'mizin bir deprem ülkesi olduğunu, tarih boyunca farklı şiddetlerde meydana gelen depremlerden ve bilim insanlarının çalışmalarından biliyoruz. Son olarak 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler, bu gerçeği bizlere bir kez daha hatırlatmıştır.

Arzu etmesek de gelecekte de depremlerle yüzleşeceğimiz gerçeğinden hareketle, deprem olgusuyla yaşamayı öğrenmeli, olası depremleri en az hasarla ve kayıpsız atlatabileceğimiz şekilde yapılaşmayı standart haline getirmeli, toplumumuzu da deprem konusunda en üst bilinç düzeyine ulaştırmalıyız.

Aziz milletimizin bu tür felaketleri bir daha yaşamaması temennisiyle, İzmir Depremi'nin yıl dönümünde, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, depremi maddî manevi hasarla atlatan tüm hemşehrilerimizin acısını yürekten paylaşıyorum."