Evlenme teklifi ettiği gün öldürülmüş

İZMİR'DE bir markette 'omuz attın' tartışmasında öldürülen Semih Kenan Köse'nin (30), sevgilisi Sibel Kabadayı'ya (27) o gün tekne turunda evlenme teklif ettiği ve Kabadayı'nın da 'evet' dediği ortaya çıktı. Olay, 16 Ekim'de Urla ilçesinde meydana geldi. Emlakçılık yapan, inşaat şirketi olan kick boksçu Sercan Bavkır, markette müteahhit Semih K. Köse ile çarpıştı. Çıkan kavgada eline geçirdiği şişeyi kıran Köse, Bavkır'ın üzerine yöneldi. Bavkır ise çakıyla Köse'yi ve sevgilisi Sibel Kabadayı'yı yaraladı. Hastaneye kaldırılan Semih K. Köse, hayatını kaybetti.