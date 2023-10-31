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Haberler İzmir İzmir’e ölüm örtüsü çöktü

İzmir’e ölüm örtüsü çöktü

İzmir’daki kirli hava, insan sağlığını tehdit ediyor.

HABER MERKEZİ
İzmir’e ölüm örtüsü çöktü

HAVA kirliliğinde kaynaklı İzmir'in üzerinde çöken örtü İzmirlilerin sağlığını tehdit ederken ÇMO İzmir Şubesi Bilim Danışma Kurulu Üyesi Helil İnay Kınay, "Kent planlaması sürecinde çevresel faktörler göz önünde bulundurulmadan alınan kararların bedelini sağlığımızla, ağır yaşam faturaları ile ödüyoruz" dedi.

İzmir kent merkezindeki hava kirliliğinin ana nedenleri arasında sanayi kuruluşları, çimento ve demir ve demirdışı maden döküm tesisleri, gıda üretimi yapan işletmeler, kalitesiz yakıt kullanımı, yoğun trafik ve yeşil alanların azalması yer alıyor.

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