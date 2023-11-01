  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de bir evde 20 kilo bonzai ele geçirildi

İzmir'de bir evde 20 kilo bonzai ele geçirildi

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir eve operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, 20 kilo 150 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
İzmir’de bir evde 20 kilo bonzai ele geçirildi

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.D. adlı bir kişinin İstanbul'dan İzmir'e uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüpheliyi takip eden polis ekipleri, M.D.'nin, dün saat 23.00 sıralarında, otomobille evine getirdiği uyuşturucu maddeyi taşıdığını belirledi. Uyuşturucu maddeleri taşırken yakalanan M.D., polis ekiplerince gözaltına alınırken, paketlerin içerisinde 20 kilo 150 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA